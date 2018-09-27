МВД Татарстана разыскивает экс-директора банковского офиса по подозрению в крупной краже

СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-27T16:22:35+03:00

Во время ревизии в банке не досчитались 230 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Казани продолжается расследование уголовного дела по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Напомним, 18 сентября представители службы безопасности офиса банка «Открытие» сообщили, что во время ревизии в хранилище обнаружили недостачу. Недосчитались 230 миллионов рублей.

Во время расследования выяснилось, что деньгам "помог" исчезнуть 40-летний Полях Олег Станиславович. Мужчина незадолго до ревизии руководил офисом банка в Казани, где и насчитали недостачу.

Дожидаться, когда его вызовут на допрос, мужчина не стал, и скрылся. Теперь он объявлен в розыск.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, полного телосложения, волосы короткие.

Полиция Казани обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать по номерам:

291-48-21 (дежурная часть Управления МВД России по г.Казани), 294-50-24 (отдел уголовного розыска), а также по номерам 02, 052 (анонимно).

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»