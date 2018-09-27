2018-09-27T15:41:43+03:00
Общество

28 октября в Казани будет дождливо и до 12 градусов тепла

Порывы ветра могут достигать 20 м/с
Владимир КРУПСКИЙ
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Дождь прогнозируют на территории всей республики.Дождь прогнозируют на территории всей республики.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Ближайшая пятница, 28 октября, хорошей погодой жителей Казани не порадует. Так, синоптики прогнозируют сильный юго-западный ветер порывами до 18 м/с. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдут дожди.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 4 до 6 градусов тепла. Днем будет несколько теплее. Правда, выше 12 градусов со знаком "плюс" показатели столбика термометра не поднимутся.

В целом по Татарстану также ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с. Днем также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 2 до 7 градусов тепла. Днем - до 13 градусов выше нуля.

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