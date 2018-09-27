Казанцам покажут фильм "Любовник моей жены"

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-27T16:04:57+03:00

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С 4 октября на экраны кинотеатров выходит новая французская комедия "Любовник моей жены". Даниэль очень любит свою жену и наслаждается семейным уютом, но все рушится в один прекрасный день, когда лучший друг Патрик настаивает на парном ужине, на который приводит свою новую девушку. Эмма оказывается молодой красавицей и сразу покоряет нашего героя. И вот он уже не видит перед собой: ни друга, ни обеденного стола, не слышит разговор и полностью окунается в мир собственных фантазий, где видит только ее карие глаза, соблазнительную улыбку и плавные волнующие изгибы.

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