Набережные Челны вошли в двадцатку лучших городов России по доступности транспорта

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-27T17:20:39+03:00

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Жители Набережных Челнов высоко оценивают работу общественного транспорта в городе. Так, портал недвижимости Domofond.ru провел исследование и составил рейтинг из 150 городов страны на основании удовлетворенности населения работой общественного транспорта.

В иттоге, Набережные Челны оказались на 18 строчке рейтинга. Участникам опроса было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью согласен».

На первом месте оказалась Анапа. Попали в рейтинг и еще три татарстанских города. Казань расположилась на 38 месте, Нижнекамск на 105, Альметьевск - на 142 месте.

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