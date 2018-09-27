Из Казани может появиться прямой авиарейс в Южную Корею

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-27T15:30:02+03:00

Между странами сейчас имеется безвизовый режим Фото: Алина НИЗАМОВА

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с послом республики Кореи в России У Юн Гыном уже 29 сентября

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В эту субботу, 29 сентября, пройдет встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и посла республики Корея в России У Юн Гына. Политики обсудят возможность появления прямого авиарейса из Казани в Южную Корею. Об этом на брифинге рассказала заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она также напомнила, что в прошлом году двусторонний внешнеторговый оборот между Татарстаном и Южной Кореей составил 56 миллионов долларов США.

Отметим, что между странами сейчас имеется безвизовый режим.

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