Из Казани может появиться прямой авиарейс в Южную Корею
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с послом республики Кореи в России У Юн Гыном уже 29 сентября
Между странами сейчас имеется безвизовый режимФото: Алина НИЗАМОВА
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В эту субботу, 29 сентября, пройдет встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и посла республики Корея в России У Юн Гына. Политики обсудят возможность появления прямого авиарейса из Казани в Южную Корею. Об этом на брифинге рассказала заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Она также напомнила, что в прошлом году двусторонний внешнеторговый оборот между Татарстаном и Южной Кореей составил 56 миллионов долларов США.
Отметим, что между странами сейчас имеется безвизовый режим.
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