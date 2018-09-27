2018-09-27T15:05:41+03:00
Общество

Улица Назарбаева в Казани будет перекрыта до 10 октября

Ранее ремонтные работы должны были завершить в середине сентября
Владимир КРУПСКИЙ
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Движение ограничено до 10 октября.Движение ограничено до 10 октября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Назарбаева. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

Дело в том, что там идет реконструкция магисрального тепловода. Первоначально работы планировалось завершить в сентябре, но сроки сдвинулись.

Ограничение движения по улице Назарбаева на участке от площади им Вахитова до дома №94 по улице Хади Такташ продлено с 15 сентября до 10 октября.

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