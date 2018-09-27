Улица Назарбаева в Казани будет перекрыта до 10 октября

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-27T15:05:41+03:00

Ранее ремонтные работы должны были завершить в середине сентября

Изменить размер текста: A A

В Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Назарбаева. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

Дело в том, что там идет реконструкция магисрального тепловода. Первоначально работы планировалось завершить в сентябре, но сроки сдвинулись.

Ограничение движения по улице Назарбаева на участке от площади им Вахитова до дома №94 по улице Хади Такташ продлено с 15 сентября до 10 октября.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»