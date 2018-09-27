2018-09-27T14:05:41+03:00
Общество

Отопительный сезон в Казани стартует 1 октября

Постановление уже подписано
Владимир КРУПСКИЙ
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Тепло уже начали подавать в учреждения социальной сферы.Тепло уже начали подавать в учреждения социальной сферы.
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1 октября в Казани стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

Администрациям районов, структурным подразделениям Исполкома Казани и теплоснабжающим организациям необходимо в двухнедельный срок завершить регулировку режимов центрального теплоснабжения.

Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов рекомендовано в установленном порядке обеспечить подачу тепла в жилые дома.

В первую очередь будут обеспечены теплом объекты здравоохранения, детские дошкольные и образовательные учреждения. Так, на сегодня в Казани тепло уже подано в 174 школы из 196 (89%), 312 детских садов из 339 (92%), 31 объект здравоохранения из 111 (28%).

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