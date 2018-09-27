2018-09-27T18:27:08+03:00
Экономика

На фестиваль "День иностранного студента" в Казани Татарстан выделит миллион рублей

Алина ГАБДУЛИНА
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В мероприятии примут участие не менее 250 иностранцев, которые учатся в ВУЗах ТатарстанаВ мероприятии примут участие не менее 250 иностранцев, которые учатся в ВУЗах ТатарстанаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Стало известно, что на межвузовский фестиваль "День иностранного студента", который должен пройти в этом году в Казани, из бюджета республики выделят 1 миллион рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в мероприятии примут участие не менее 250 иностранцев, которые учатся в ВУЗах республики. Фестиваль будет проходить в два этапа: первый - отборочный и второй - заключительный. Для каждого из них будет выбрано помещение в центре города. Лучшие из участников получат дипломы и кубки.

Дата проведшие фестиваля будет установлена после обсуждения его деталей с исполнителем контракта. А он, в свою очередь, будет выявлен посредством аукциона 22 октября текущего года.

Целью проведения мероприятия его организаторы называют социальную адаптацию и интеграцию иностранных студентов в молодежную общественную среду Татарстана, а также сохранение межкультурного диалога.

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