На фестиваль "День иностранного студента" в Казани Татарстан выделит миллион рублей
Стало известно, что на межвузовский фестиваль "День иностранного студента", который должен пройти в этом году в Казани, из бюджета республики выделят 1 миллион рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, в мероприятии примут участие не менее 250 иностранцев, которые учатся в ВУЗах республики. Фестиваль будет проходить в два этапа: первый - отборочный и второй - заключительный. Для каждого из них будет выбрано помещение в центре города. Лучшие из участников получат дипломы и кубки.
Дата проведшие фестиваля будет установлена после обсуждения его деталей с исполнителем контракта. А он, в свою очередь, будет выявлен посредством аукциона 22 октября текущего года.
Целью проведения мероприятия его организаторы называют социальную адаптацию и интеграцию иностранных студентов в молодежную общественную среду Татарстана, а также сохранение межкультурного диалога.
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