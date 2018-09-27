2018-09-27T14:51:08+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД проехались на казанских автобусах под видом обычных пассажиров

Так, в отношении водителей были составлены 47 материалов за различные нарушения ПДД
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной проверки стало увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусовПричиной проверки стало увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусовФото: Алина НИЗАМОВА
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Из-за увеличения числа дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, сотрудники ГИБДД Казани решили лично проверить как ведут себя за рулем водителей данного вида общественного транспорта.

25 и 26 сентября они прокатились на автобусах маршрутов № 18, 37, 43, 46, 89, и 90. Одеты они были в гражданскую одежду, чтобы водители не знали о происходящей проверке.

По результатам проверки в отношении водителей были составлены 47 материалов за различные нарушения ПДД РФ, - сообщает Госавтоинспекция города.

Так, 29 из них совершили нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, восемь разговаривали по телефону во время езды, шестеро управляли транспортом, имеющим неисправности, а двое нарушили правила перевозки людей.

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