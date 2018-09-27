Стали известны подробности аварии с военным грузовиком в Казани

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-27T13:50:31+03:00

В этом ДТП погиб 19-летний молодой человек

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В столице Татарстана на улице Николая Ершова в среду, 26 сентября, в 12.40 произошло ДТП: столкнулись военный грузовик КАМАЗ, в котором ехали восемь курсантов танкового училища, и "Шкода". В результате аварии погиб водитель иномарки, 19-летний молодой человек. Его друзей пришлось вырезать из искореженного салона.

Рассмотрев все версии произошедшего, удалось составить предварительную картину ДТП: водитель КАМАЗа при развороте вне перекрестка проигнорировал дорожную разметку, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более. Его многотонный грузовик врезался во встречную "Шкоду".

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