2018-09-27T13:50:31+03:00
Происшествия

Стали известны подробности аварии с военным грузовиком в Казани

В этом ДТП погиб 19-летний молодой человек
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

В столице Татарстана на улице Николая Ершова в среду, 26 сентября, в 12.40 произошло ДТП: столкнулись военный грузовик КАМАЗ, в котором ехали восемь курсантов танкового училища, и "Шкода". В результате аварии погиб водитель иномарки, 19-летний молодой человек. Его друзей пришлось вырезать из искореженного салона.

Рассмотрев все версии произошедшего, удалось составить предварительную картину ДТП: водитель КАМАЗа при развороте вне перекрестка проигнорировал дорожную разметку, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более. Его многотонный грузовик врезался во встречную "Шкоду".

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24