Стали известны подробности аварии с военным грузовиком в Казани
В столице Татарстана на улице Николая Ершова в среду, 26 сентября, в 12.40 произошло ДТП: столкнулись военный грузовик КАМАЗ, в котором ехали восемь курсантов танкового училища, и "Шкода". В результате аварии погиб водитель иномарки, 19-летний молодой человек. Его друзей пришлось вырезать из искореженного салона.
Рассмотрев все версии произошедшего, удалось составить предварительную картину ДТП: водитель КАМАЗа при развороте вне перекрестка проигнорировал дорожную разметку, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более. Его многотонный грузовик врезался во встречную "Шкоду".
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