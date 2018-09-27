В Чебоксарах появится памятник Маленькому принцу

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-27T13:15:22+03:00

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В эту субботу, 29 сентября, на Арбате в Чебоксарах состоится открытие уникального памятника главному герою произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Мероприятие начнется в 12.00.

Администрация города утверждает, что скульптура имеет необычный дизайн. Его, к слову, придумала дочь создателя работы Дмитрия Соколова - Анастасия. Она же во время открытия в стихах расскажет горожанам и о самом Маленьком принце, и о памятнике ему.

Фото: na-svyazi.ru

Помимо этого, чебоксарцев на Арбате в этот день ждет показ отрывка из нового спектакля «Маленький принц» от Театра юного зрителя имени Сеспеля. Его премьера состоялась в сентябре.

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