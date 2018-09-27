В Татарстане в аварии погибла замдиректора кадетской школы

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-27T12:45:44+03:00

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Авария с участием иномарки «Фольксваген Поло» и грузовика ГАЗ произошла 26 сентября в 17.35 на 112 километре автодороги "Казань-Оренбург". По предварительным данным, 62-летний водитель иномарки превысил безопасную скорость. Он не смог остановиться, когда перед ним остановился автомобиль, и, чтобы избежать столкновения, пенсионер вылетел на встречку. Там его иномарка влетела под грузовик.

- В результате аварии пострадали два пассажира иномарки, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - 42-летняя женщина скончалась на месте, 58-летний мужчина получил травмы и госпитализирован.

Погибшей оказалась замдиректора Черемшанской кадетской школы Амирова Талия, многодетная мать. Иномаркой управлял сам директор кадетской школы.

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