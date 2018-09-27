В Татарстане прокуратура через суд заставляет лечиться больного туберкулезом

СЕГОДНЯ 14:41 2018-09-27T14:41:50+03:00

Мужчина не лечится от туберкулеза Фото: Из материалов пресс-службы

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В Набережных Челнах сотрудники надзорного органа подали иск в суд в отношении местного жителя. Мужчина длительное время состоит на диспансерном учете как больной туберкулезом, но от лечения всяческим уклоняется. Этот его отказ ставит под угрозу жизнь и здоровье окружающих.

Выявив этот факт в ходе мониторинга работы противотуберкулезного диспансера, сотрудники прокуратуры подали иск в суд для того, чтобы отправить набержночелнинца принудительно на лечение.

Сейчас ситуация находится под контролем прокуратуры Татарстана.

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