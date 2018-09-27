В Татарстане прокуратура через суд заставляет лечиться больного туберкулезом
В Набережных Челнах сотрудники надзорного органа подали иск в суд в отношении местного жителя. Мужчина длительное время состоит на диспансерном учете как больной туберкулезом, но от лечения всяческим уклоняется. Этот его отказ ставит под угрозу жизнь и здоровье окружающих.
Выявив этот факт в ходе мониторинга работы противотуберкулезного диспансера, сотрудники прокуратуры подали иск в суд для того, чтобы отправить набержночелнинца принудительно на лечение.
Сейчас ситуация находится под контролем прокуратуры Татарстана.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»