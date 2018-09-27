2018-09-27T14:41:50+03:00
Происшествия

В Татарстане прокуратура через суд заставляет лечиться больного туберкулезом

Мужчина уклоняется от добровольного лечения
Лика ИСАЕВА
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Мужчина не лечится от туберкулезаМужчина не лечится от туберкулезаФото: Из материалов пресс-службы
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В Набережных Челнах сотрудники надзорного органа подали иск в суд в отношении местного жителя. Мужчина длительное время состоит на диспансерном учете как больной туберкулезом, но от лечения всяческим уклоняется. Этот его отказ ставит под угрозу жизнь и здоровье окружающих.

Выявив этот факт в ходе мониторинга работы противотуберкулезного диспансера, сотрудники прокуратуры подали иск в суд для того, чтобы отправить набержночелнинца принудительно на лечение.

Сейчас ситуация находится под контролем прокуратуры Татарстана.

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