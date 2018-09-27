В Татарстане перевернулась фура с углекислым газом

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-27T12:00:26+03:00

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26 сентября в Мамадышском районе на регулируемом перекрестке дорог Мамадыш-Кукмор и Мамадыш-Тюлячи произошло ДТП. 35-летний водитель тягача «Ман» выбрал высокую скорость на повороте и не справился с управлением.

Многотонная фура, перевозившая углекислый газ опрокинулась прямо на проезжую часть. В результате ДТП пострадал водитель. Он получил значительные ушибы, ссадины и оказался придавлен в кабине транспортного средства.

К приезду врачей водителя вытащили из фуры очевидцы, оказали первую необходимую помощь. Медики госпитализировали его в ЦРБ города Елабуги. Приехавшие спастаели первым делом оцепили перекресток и полили фуру водой, чтобы избежать возможное возгорание и взрыв. От удара емкость с углекислым газом местами деформировалась. Из-за ДТП на трассе образовалась многокилометровая пробка.

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