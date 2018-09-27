Три гола за 41 секунду не спасли "Ак Барс" от поражения "Куньлуню"

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-27T11:48:36+03:00

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" на своем льду принимал пекинский "Куньлунь". Казанцы в своей истории китайским хоккеистам еще не разу не проигрывали. Четыре матча - четыре победы.

Однако очный поединок начался для подопечных Билялетдинова, мягко говоря не лучшим образом. В первом периоде и дебюте второго Тейлор Бек оформил дубль. Однако затем настало время "барсов". За 41 секунду казанцы умудрились забросить в ворота Ивана Налимова сразу три шайбы. Отличились Батыршин, Клинкхаммер и Лукоянов.

Впрочем, удержать перевес в счете казанцы не смогли. На 26 минуте Бартли счет сравнял, а за минуту до финальной сирены финский форвард Савинайнен поставил точку в матче. 4:3 - победа "Куньлуня".

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