Из Казани в Самару можно будет добраться на поезде за 750 рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-27T11:04:50+03:00

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Казань и Самару свяжет скоростной поезд, который будет курсировать в ночное время. Первый рейс запланирован на 9 декабря. В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно. Из Самары состав будет отправляться в 19:26 и прибывать в столицу Татарстана в 6:20 следующего дня.

Из Казани поезд будет отправляться в 21:20 и прибывать в Самару в 7:40 следующего дня. Соответственно, время в пути составит примерно 10,5 часов.

При этом, у пассажиров будет выбор. В составе поезда предусмотрены купейныи и плацкартные вагоны, а также сидячие места. Минимальная цена поездки составит 750 рублей. Поезд будет делать остановки на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань - 1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол.

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