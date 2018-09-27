27 сентября в поселках Большие и Малые Дербышки не будет газа
Его подача будет приостановлена до 17.00
В населенных пунктах проводятся работы по замене шкафных газорегуляторных пунктовФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В двух поселках Советского района Казани 27 сентября приостановили подачу газа в дома. Так, в 475 домах в Больших и Малых Дербышках газа нет с 8.00. Возобновить его подачу обещают уже к 17.00.
Причиной таких неудобств администрация района называет работы по замене шкафных газорегуляторных пунктов.
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