В первый день октября пенсионеры смогут бесплатно посетить казанский зоопарк

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-27T12:16:08+03:00

Для этого достаточно будет предъявить удостоверение

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1 октября по уже сложившейся традиции пожилые люди смогут бесплатно посетить казанский зооботанический сад. Для того, чтобы посетить зоопарк пенсионерам достаточно просто предъявить пенсионное удостоверение.

Отметим, что с 1 октября по 31 марта 2019 года зооботсад открыт для посетителей с 8.30 до 17.00. Касса работает с 8.30 до 16.00, сообщается на сайте зооботсада.

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