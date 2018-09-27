Казанская квартира за 119 миллионов рублей стала самой дорогой в Поволжье
Шестикомнатное жилище площадью 320 квадратных метров расположено на улице Касаткина, рядом с Кремлевской набережной
Фото: cian.ru
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На одном из сайтов недвижимости уже 1,5 месяца не могут продать квартиру в Казани за 119 миллионов рублей. Согласно анализу подобных предложений в Поволжье, это - самое дорогое.
Фото: cian.ru
Фото: cian.ru
Добавляет квартире роскоши и её адрес. Так, она расположена в центре города, на улице Касаткина, рядом с Кремлевской набережной, зданием кабинета министров Татарстана и налоговой.
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