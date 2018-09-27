Три района Казани 28 сентября останутся без света

СЕГОДНЯ 10:28 2018-09-27T10:28:59+03:00

Света не будет в течение дня. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В ближайшую пятницу, 28 сентября, в Казани вновь запланировано отключение света. Так, с 9.00 до 13.00 электричество отключат в домах Вахитовского района по улицам Тукая, 77, Насыри, 42, 44, Карима, 7;

С 9.00 до 12.00 света не будет по улицам Таззи Гиззата, Нариманова, 34,29/1, Ямская, 3, 4.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по улицам Андрея Адо, 16, Братьев Касимовых, 6, 6а, 8, 10, Карбышева, 29, 33, 37, 39, 43.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по улицам.Закиева, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 21, 23, 25, Заря, 4, 24, Попова, 2, 4, 4а, 7, Сибирский тракт, 13, 17, 19/6.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

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