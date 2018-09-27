2018-09-27T11:18:25+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара пострадала пенсионерка

ЧП произошло 26 сентября
Лика ИСАЕВА
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В о время пожара пострадало имущество пенсионеркиВ о время пожара пострадало имущество пенсионеркиФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в квартире многоэтажного дома на улице Химиков в Московском районе столицы Татарстана начался днем, в 13.29. Пожарных вызвали спасатели, услышавшие запах дыма. К приезду огнеборцев горели холодильник и мебель на общей площади два квадратных метра.

На момент возгорания в квартире находилась 60-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения, и ее в срочном порядке доставили в городскую клиническую больницу №7.

- По предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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