В Казани во время пожара пострадала пенсионерка
Пожар в квартире многоэтажного дома на улице Химиков в Московском районе столицы Татарстана начался днем, в 13.29. Пожарных вызвали спасатели, услышавшие запах дыма. К приезду огнеборцев горели холодильник и мебель на общей площади два квадратных метра.
На момент возгорания в квартире находилась 60-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения, и ее в срочном порядке доставили в городскую клиническую больницу №7.
- По предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
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