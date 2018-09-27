ВТБ поддерживает российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне

СЕГОДНЯ 10:22 2018-09-27T10:22:56+03:00

Изменить размер текста: A A

При поддержке банка ВТБ 10 студенческих команд из 5 топовых российских вузов участвуют в тренировочном чемпионате по программированию, который открылся сегодня в Барселоне и будет проходить до 4 октября.

Тренировочный чемпионат является уникальным событием в мире IT. 100 студентов из лучших технологических университетов мира будут соревноваться в решении разнообразных задач в области кодирования. Данное мероприятие является подготовкой к финалу Международного Чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который пройдет в Порто в апреле 2019 года. ICPC – это самое престижное международное командное соревнование для программистов.

Также на мероприятие в Барселону банк отправляет свою команду кодеров, чтобы они получили международный опыт в сфере программирования.

«Hello Barcelona Programming Bootcamp помогает протестировать компетенции в «боевых» условиях, — отметила заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова. — ВТБ активно поддерживает молодых профи, и мы будем рады видеть участников тренировочного чемпионата в стенах банка».

ВТБ выступает спонсором мероприятия второй раз. В марте этого года банк поддержал 30 сильнейших российских программистов в подготовке к финалу ICPC.

Организаторами тренировочного чемпионата являются университет Harbour.Space в Барселоне, инновационный европейский центр высшего образования и новых технологий, совместно с международным образовательным проектом Moscow Workshop ACM ICPC, и с такими ведущими российскими вузами как Московский Физико-Технический Институт, Санкт-Петербургский Государственный Университет, при поддержке онлайн платформы Codeforces.