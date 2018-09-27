В Чебоксарах "пьяная" "Лада Приора" уходила от погони на скорости 180 километров в час
Минувшей ночью - с 26 на 27 сентября, внимание сотрудников Госавтоинспекции Чувашии привлекла отечественная легковушка "Лада Приора". Она стрелой пронеслась мимо патрульного экипажа, проигнорировав "красный" светофор. Началась погоня, и порой скорости автомобилей просто были ураганными - на отдельных участках города "Приора" летела на скорости 180 километров в час.
Никаких правил дорожного движения преследуемый водитель не соблюдал: еще дважды пролетал на "красный", летел на "встречке". Заехал во двор и попытался скрыться уже пешком в темноте, но не удалось.
Мужчину задержали, он оказался пьян. В отношении нарушителя составили 10 административных протоколов: за "пьяное" движение, три протокола за проезд на "красный", за непристегнутый ремень, езда с потушенными фарами, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выезд на встречку, отказ остановиться по требованию ГИБДД, повреждение дорожных сооружений.
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