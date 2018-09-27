2018-09-27T09:16:36+03:00
Общество

В Йошкар-Оле приставы закрыли на три месяца мини-бар "Барби"

На это было решение суда
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Судебные приставы Йошкар-Олы во вторник, 25 июля, закрыли на ключ и опечатали мини-бар "Барби", который расположен на улице Прохорова. все дело в том, что во время проверки надзорными органами выяснилось, что там обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые оказались весьма опасными для потребителей. Например, в баре продукты хранились с нарушениями, не было отдельного входа для поставки продукции, да и сама работа этого заведения была построена так, что нарушались права жителей жилого дома, где расположен бар.

Получив результаты экспертизы, проверок, суд пришел к выводу приостановить деятельность бара на 90 суток. Этого времени руководству предприятия должно хватить для устранения всех выявленных нарушений.

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