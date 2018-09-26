27 сентября в Татарстане ожидается сильный ветер до 22 м/с
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в этот четверг, 27 сентября, днем и вечером на территории республики ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с (в Казани до 15-20 м/с).
Кроме того, опять же днем в большинстве районов Татарстана и Казани пройдут дожди. При этом днем максимум, что покажут столбики термометра в светлое время суток так это от +8 до +13 градусов (в Казани от +9 до +11).
К слову, дожди продолжатся и в пятницу, 28 сентября. Осадки также ожидаются в большинстве районов республики. Порывы сильного ветра до 15-20 м/с будут наблюдаться лишь местами, зато до субботы включительно. Температура воздуха днем не изменится.
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