2018-09-26T18:29:12+03:00
Общество

27 сентября в Татарстане ожидается сильный ветер до 22 м/с

В большинстве районов республики пройдут дожди
Олег ЛУГОВОЙ
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Порывы ветра до 15-20 м/с, но лишь местами, сохранятся в республике вплоть до субботу.Порывы ветра до 15-20 м/с, но лишь местами, сохранятся в республике вплоть до субботу.
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Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в этот четверг, 27 сентября, днем и вечером на территории республики ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с (в Казани до 15-20 м/с).

Кроме того, опять же днем в большинстве районов Татарстана и Казани пройдут дожди. При этом днем максимум, что покажут столбики термометра в светлое время суток так это от +8 до +13 градусов (в Казани от +9 до +11).

К слову, дожди продолжатся и в пятницу, 28 сентября. Осадки также ожидаются в большинстве районов республики. Порывы сильного ветра до 15-20 м/с будут наблюдаться лишь местами, зато до субботы включительно. Температура воздуха днем не изменится.

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