2018-09-26T19:01:58+03:00
Недвижимость

27 сентября в Авиастроительном районе Казани отключат воду, а в поселках Большие и Малые Дербышки газ

Это связано с проведением работ на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом воду отключат ровно на сутки.При этом воду отключат ровно на сутки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за проведения работ на сетях в ряде домов Авиастроительного района на сутки отключат воду.

Так, с 9.00 27 сентября до 9.00 28 сентября ее не будет по следующим адресам: ул.Айдарова, 4, 6, 8а (корп.1), 8б, 8в, 8в, ул.Годовикова,12, ул.Ленинградская, 49а, 51а, 53а, 55а, 60, 60б, 56, 56 корп.1, ул.Лукина, 41, 43, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 47а, 48/2, 48б, 48в, 48г, 48 (корп.1, 2, 3), 54а, 60, ул.Пржевальского, 2, 2а, 4.

Кроме того, отключение коснется и частных домов на улицах Тамбовская и Годовикова.

Также в этот четверг, 27 сентября, в связи с заменой шкафных газорегуляторных пунктов с 8.00 по 17.00 приостановят подачу газа в поселки Большие и Малые Дербышки Советского района Казани. Под отключение попадет 475 индивидуальных домов.

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