2018-09-26T17:28:09+03:00
Общество

В Татарстане могут отказаться от банковских карт в пользу мобильных переводов

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Фото: МТС.Фото: МТС.
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Российские операторы МТС и Мегафон предложили способ переводить деньги со счета на счет без комиссии. Новшество коснулось и Татарстана.

Для того, чтобы перевести деньги на счет другого абонента достаточно выбрать его имя в списке контактов в телефоне или набрать номер. При этом модель аппарата не имеет значения: кнопочный телефон или смартфон последний модели – бесплатные переводы доступны всем. Процесс станет более простым и доступным по сравнению с банковским переводом: нет необходимости вводить длинные реквизиты, платить комиссию. С помощью денег на мобильном телефоне абонент может оплачивать покупки в интернет-магазинах, штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ, парковки, онлайн-игры и еще сотни востребованных услуг.

Способов перевести деньги со счета на счет несколько: при помощи SMS, USSD-запроса, в приложениях и на сайтах операторов:

- SMS: МТС: #перевод, Мегафон: #сумма

- USSD: МТС: *115#, Мегафон: *133#

- на сайте: МТС - payment.mts.ru, Мегафона - money.megafon.ru

- приложения: приложение «МТС Деньги», сервис «Кошелек МТС Деньги»; Мегафон: мобильное приложение «МегаФон. Банк».

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