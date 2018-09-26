2018-09-26T16:45:10+03:00
Общество

Директор «Водоканала» Казани: пригодной для питья воды хватит лишь на 50 лет

Об этом Андрей Егоров сообщил городским депутатам на выездном совещании
Олег ЛУГОВОЙ
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В Казани воду из под крана не пьют из-за вторичного загрязнения.В Казани воду из под крана не пьют из-за вторичного загрязнения.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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На Волжском водозаборе в поселке Аракчино казанские депутаты обсудили качество питьевой воды в городе.

Во время экскурсии директор «Водоканала» Андрей Егоров сообщил народным избранникам, что если не прекращать загрязнять, то пригодной для питья воды хватит лишь на 50 лет.

С каждым годом снижается качество воды поднимаемой с русла реки. По словам Егорова, причина в халатном отношении граждан к природным ресурсам. Так, сегодня на первом подъеме очистной станции вода имеет желтый оттенок, мутная и оставляет осадок.

Но в итоге она обрабатывается до состояния, которое позволяет пить ее уже из крана, уверяет Егоров. Единственное препятствие в этом вторичное загрязнение в тупиковых сетях, где вода может застаиваться и приобретать «ржавый» оттенок. Чтобы это исправить необходимо порядка 1,5 млрд рублей.

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