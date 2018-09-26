2018-09-26T16:08:33+03:00
Происшествия

В Чувашии депутат, учинивший махинации с уборкой мусора, отделался условным сроком

Также, он недосыпал в детские песочницы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 2015 по 2016 года в Канаше МУП «Чистый город» оказывало услуги администрации города по сбору и перечислению в местный бюджет платы за наем муниципального жилья. Являясь руководителем предприятия, осужденный депутат Канашского района дал указание из собранных с населения более чем 3,4 млн рублей перечислить в городскую казну лишь часть этой суммы. Остальное он потратил на оплату контрагентам за вывоз мусора из города – свыше 2 млн рублей.

Кроме того, депутат ущемлял двух подрядчиков, которые за вывоз отходов получили лишь часть оплаты. В итоге они ушли с рынка, а единственным подрядчиком стала фирма, которую учредил осужденный. В последующем через суд ушедшие предприниматели отсудили недоплаченные им свыше 10 млн рублей.

Кроме того, депутат распорядился засыпать детские песочницы лишь наполовину – ущерб составил 50 тысяч рублей.

- В итоге мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, - сообщают СУ СКР Чувашии. – Приговор в законную силу не вступил.

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