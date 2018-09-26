В Казань пришли 30 автобусов, которые работают на газе
Планируется, что до конца года по улицам столицы Татарстана будут курсировать 104 таких единиц транспорта
Фото: Денис Гордийко
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В эту среду, в Казани презентовали 30 поступивших автобусов на газу. Это общественный транспорт марок «НЕФАЗ» и Lotos.
При этом, например, вместо 10,5 миллионов рублей один «НЕФАЗ» обошелся городским перевозчикам всего в 5,5 миллионов. Это стало возможным благодаря поддержке президента Татарстана, правительства республики и федеральной субсидии.
Планируется, что к концу года по улицам столицы Татарстана будут курсировать 104 автобуса, заправляемых природным газом.
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