В казанском автобусе из-за резкого торможения упала беременная: диагностирована угроза выкидыша
Авария произошла в Казани в Авиастроительном районе на улице Ленинградской. 25 сентября в 7.30 в общественном транспорте - автобусе №53, во время движения упала 27-летняя беременная пассажирка.
Все произошло из-за резкого торможения.
- В результате ДТП пострадавшая с угрозой прерывания беременности госпитализирована в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД Казани. - На момент происшествия в салоне автобуса находились 25 пассажиров. В отношении 60-летнего водителя возбуждено административное дело.
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