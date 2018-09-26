2018-09-26T17:50:25+03:00
Звезды

В новом сезоне казанский театр имени Галиасгара Камала покажет четыре премьеры

Так, в репертуаре появится спектакль по роману Чингиза Айтматова "И больше века длится день"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Татарский государственный Академический театр имени Галиагара Камала открывает новый 113 сезон. В нем зрителей ждет четыре премьеры. Об этом журналистам рассказали режиссеры театра.

Так, с 4 по 7 ноября впервые покажут "Мэнгелек буран" по роману Чингиза Айтматова "И больше века длится день".

А в декабре состоится вторая премьера. Ей станет постановка "Очарованный танцем", автором которой выступил Ильгиз Зайниев. Это история о юноше, который уезжает искать свое счастье, но дорога приводит его назад, в родной город. Спектакль будет полон танцев и музыки.

После, в апреле 2019 года, зрители смогут познакомиться с новой интерпретацией "Пяти вечеров" драматурга Александра Володина. Подобный спектакль уже показывают в одном из театров Казани, но "камаловский" режиссер Айдар Заббаров обещает, что "это будет что-то новое".

Последней премьерой 113 сезона станет комическая драма Мансура Гилязова "Исэнмесез" в постановке главного режиссера театра Фарида Бикчантаева.

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