Пропавшая в Новороссийске жительница Набережных Челнов нашлась живой

СЕГОДНЯ 14:07 2018-09-26T14:07:11+03:00

Оказалось, что женщина, забыв вещи на берегу моря, уехала на такси в соседний город

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Жительница Набережных Челнов, которая пропала во время отдыха на Черном море в Новороссийске 21 сентября, объявилась спустя 5 дней. 39-летняя женщина жива и невредима. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам отдыхающей, она в тот день, искупавшись в море, неожиданно решила повидаться с подругой, которая живет в соседнем городе. Женщина вызвала такси и поехала в гости, напрочь забыв о вещах, которые оставила на берегу.

Напомним, что на протяжении всех пяти дней жительницу Татарстана искали не только родные и знакомые, но и сотрудники оперативных служб. Они осматривали береговую полосу и даже привлекали для поисков туристки водолазов.

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