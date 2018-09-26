В Чебоксарах женщина устроила из квартиры помойку и попала под суд

СЕГОДНЯ 17:22 2018-09-26T17:22:50+03:00

Несмотря на тараканов и крыс, женщина завила в суде, что никакого мусора у нее нет, есть только нужные вещи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее заставляют все очистить и провести дезинсекцию

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Жительница столицы Чувашии в своей квартире на Эгерском бульваре устроила настоящую помойку. Она тащила домой мусор, объедки и бутылки. В квартире завелись мыши, тараканы и крысы. Они же потом наводнили и весь дом.

Жильцы несколько раз жаловалисьт на такое соседство в управляющую компанию, Роспотребнадзор, мэрию и Минздрав Чувашии. Но даже после проведенных проверок и установления, что квартира находится в антисанитарных условиях, женщина отказалась выбрасывать накопленный мусор.

Тогда мэрия города подала иск в суд. Там ответчица заявила, что никакого мусора у нее нет, есть только нужные вещи. Тараканов она морит, но по состаянию здоровья она не может применять химические средства .

В итоге женщину обязали очистить квартиру от бытового мусора и провести дезинсекцию, сообщают в Калининском районном суде Чебоксар.

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