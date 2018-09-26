В Казани велосипедист проехался, зацепившись за грузовик
25 сентября в Казани автолюбители, проезжавшие по Кировской дамбе, стали свидетелями необычной езды. Велосипедист, видимо, устав крутить педали, подъехал очень близко к грузовику и зацепился за него руками. Так он проехал через всю дамбу. Мужчина пошел на риск, несмотря на то, что на улице в этот момент шел сильный дождь и дорога была скользкая.
В Казани велосипедист проехался, зацепившись за грузовик.соцсети
- Чтобы поездка не закончилась трагично, водитель грузовика даже сбавил скорость, а после того как храбрый велосипедист от него отцепился - поморгал «аварийками», - пишут в соцсетях очевидцы.
Этот способ езды породил массу шуток в социальных сетях. Его прозвали «антикризисным» способ езды», «когда велосипедист подустал» и «когда сил крутить педали уже нет, а пенсионный возраст все-равно подняли».
- Такое поведение на проезжей части не является нормальным. Если бы удалось идентифицировать велосипедиста, ему бы пришлось ответить за свой поступок, - прокомментировал «КП - Казань» начальник Кировского отделения ГИБДД УМВД Казани Рафаэль Сагдеев.