2018-09-26T16:32:08+03:00
Общество

В Казани велосипедист проехался, зацепившись за грузовик

Мужчина мгновенно стал героем шуток в Интернете [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Скриншот видеоФото: Скриншот видео
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25 сентября в Казани автолюбители, проезжавшие по Кировской дамбе, стали свидетелями необычной езды. Велосипедист, видимо, устав крутить педали, подъехал очень близко к грузовику и зацепился за него руками. Так он проехал через всю дамбу. Мужчина пошел на риск, несмотря на то, что на улице в этот момент шел сильный дождь и дорога была скользкая.

В Казани велосипедист проехался, зацепившись за грузовик.соцсети

- Чтобы поездка не закончилась трагично, водитель грузовика даже сбавил скорость, а после того как храбрый велосипедист от него отцепился - поморгал «аварийками», - пишут в соцсетях очевидцы.

Этот способ езды породил массу шуток в социальных сетях. Его прозвали «антикризисным» способ езды», «когда велосипедист подустал» и «когда сил крутить педали уже нет, а пенсионный возраст все-равно подняли».

- Такое поведение на проезжей части не является нормальным. Если бы удалось идентифицировать велосипедиста, ему бы пришлось ответить за свой поступок, - прокомментировал «КП - Казань» начальник Кировского отделения ГИБДД УМВД Казани Рафаэль Сагдеев.

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