Ночью в Чебоксарах легковушка насмерть сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-26T13:40:04+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Она переходила дорогу в неположенном месте, возбуждено уголовное дело

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26 сентября в 3.26 на улице Энтузиастов в столице Чувашии 59-летняя женщина решила перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ее неожиданное появление в такое время суток на проезжей части для 21-летнего водителя Лады 14-й модели оказалось полной неожиданностью. Парень не успел затормозить, и сбил пенсионерку насмерть.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и следователи СУ МВД Чувашии.

- По факту гибели пешехода возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - в итоге сообщили в пресс-службе ведомства.

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