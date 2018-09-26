В Татарстане при столкновении с лосем, водитель легковушки попал в больницу

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-26T15:18:45+03:00

Животное от удара скончалось на месте

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Вечером 25 сентября рядом с селом Данауровка Чистопольского района, водитель легкового автомобиля двигался по трассе «Казань-Оренбург». Внезапно на дорогу выбежал крупный лось.

Вероятно, дальний свет фар ослепил животное и оно замедлило ход. От неожиданности водитель успел затормозить, только когда до парнокопытного оставались считанные метры.

Лось ударился об капот и лобовое стекло автомобиля, затем перелетел через крышу и упал на землю. В результате ДТП значительные повреждения поучила лобовая часть транспорта.

Водитель машины был госпитализирован с ушибами и ссадинами. Животное от удара скончалось на месте.

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