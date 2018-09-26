Казанскому банку "Спурт" продлили конкурсное производство ещё на полгода

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-26T14:28:37+03:00

К началу августа текущего года долги банка перед кредиторами превышали 12 миллиардов рублей

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Арбитражный суд Татарстана вынес решение продлить конкурсное производство в отношении банка "Спурт" на шесть месяцев - до 27 марта 2019 года.

Известно, что к началу августа текущего года долги банка превышали 12 миллиардов рублей. Сейчас удовлетворены требования 15,61% кредиторов первой очереди - это 1,4 миллиона рублей.

Напомним, что "Спурт" остался без лицензии в июле 2017 года, а через некоторое время - 27 сентября - и вовсе был признан банкротом.

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