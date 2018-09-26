В Казани провалился асфальт: ради безопасности детей люди «кормят» яму мусором

СЕГОДНЯ 14:44 2018-09-26T14:44:10+03:00

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Жители домов №19 и №17 по улице Железнодорожников в казанском поселке Юдино уже месяц встречают своих детей со школы у дома. В конце августа рядом с их двором провалился тротуар. Сначала обвал произошел от пешеходной дороги до палисадника дома №4 по улице Бирюзовая.

Тогда местные жители закидали его мусором и грунтом, но за сутки яма все «съела». На этой неделе новый обвал появился на тротуаре, по которому дети ходят в школу. Под асфальтом бежит вода. Жители опасаются, что маленькие дети могут провалиться и их унесет подземным течением.

- С каждым днем обвал становится больше. Сначала это была небольшая полуметровая яма, мы ее огородили, но утром предупредительные знаки ушли под землю вместе с обвалившимся куском земли. В Горводоканал неоднократно делали заявки. Но нет никакого шевеления. По этой дороге наши дети ходят в школу. Как бы не дошло до беды, - рассказывает местная жительница Евгения.

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