В Набережных Челнах маршрутка сбила пенсионерку и она отлетела на несколько метров

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-26T12:51:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 25 сентября на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах пожилая женщина спешно перебегала дорогу в неположенном месте. Хотя до «зебры» возле остановки «Автозаводский проспект» было всего несколько метров, да и к тому же на светофоре горел красный свет.

Сама 63-летняя горожанка увидела вдалеке маршрутку, но, видимо, понадеялась, что водитель притормозит при виде бабушки. По словам очевидцев, «ГАЗель» начала тормозить, только когда впритык подъехала к пешеходу. От удара женщину отбросило на несколько метров.

Несколько секунд женщина лежала обездвиженной. Пассажиры и водитель маршрутки начали помогать ей подняться. К приезду медиков пенсионерка пришла в себя. По предварительным данным, у женщины перелом предплечья и черепно-мозговая травма.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»