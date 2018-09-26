2018-09-26T13:55:07+03:00
Недвижимость

27 сентября в Казани свет пропадет в 23 домах и на 35 улицах поселка Вознесенское

Плановое отключение электричества пройдет в трех районах города
Олег ЛУГОВОЙ
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Электричества не будет и в поселке Вознесенское.Электричества не будет и в поселке Вознесенское.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Так, с 8.00 до 13.00 обесточат Вахитовский район: Ф.Карима, 7, ул.К.Насыри, 42, 44, ул.Г.Тукая, 77/

С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: по ул.Дзержинского, 1/8, ул.Кремлевская, 7, ул.К.Маркса, 1/10, ул.Миславского, 3.

С 14.00 до 18.00 отключения пройдут по адресам: ул.Сары Садыковой, 3, 7, ул.Тукая, 62, 64, ул.Г.Тукая, 62, 66.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе: ул.Р.Зорге, 34, ул.Х.Мавлютова, 11, ул.Братьев Касимовых, 22/7, 24, 28, 30, 32, 34, 36.

А с 8.00 до 17.00 в Советском районе электричества не будет в поселке Вознесенское по улицам: Нардуган, Тузганак, Аргамак, переулок Армут, Ахмет-Хана, Батырлык, Бастионная, Бахтизина, Бишек, Вишневая, Вознесенская, Добротная, переулок Дивный, Дивизионная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, Зарничная, Заречная, Ивана Кабушкина, Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, переулок Кардашлек, Карлыгач, Миляшле, Назлы, Радужная, Связная, Снайперская, Султана, переулок Экият, Якташлар.

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