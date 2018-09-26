Элвин Грей был госпитализирован в одну из больниц Казани

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-26T12:40:58+03:00

Молодой певец почувствовал себя плохо во время концерта в Тюмени

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Певец Элвин Грей находится в одной из больниц Казани. Соответствующий пост он сам опубликовал на своей странице в Instagram накануне, 25 сентября.

Сообщается, что артисту стало плохо во время концерта в Тюмени 24 сентября. С диагнозом "акустическая травма" он в срочном порядке был доставлен в столицу Татарстана и госпитализирован в одну из городских больниц.

В связи с инцидентом были перенесены концерты певца в Тобольске, Омске, Вагае, Сургуте и Когалыме.

- Лейбл приносит извинения за доставленные неудобства своим слушателям, - сообщается на официальной странице в Instagram Элвина Грея.

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