Элвин Грей был госпитализирован в одну из больниц Казани
Певец Элвин Грей находится в одной из больниц Казани. Соответствующий пост он сам опубликовал на своей странице в Instagram накануне, 25 сентября.
Сообщается, что артисту стало плохо во время концерта в Тюмени 24 сентября. С диагнозом "акустическая травма" он в срочном порядке был доставлен в столицу Татарстана и госпитализирован в одну из городских больниц.
В связи с инцидентом были перенесены концерты певца в Тобольске, Омске, Вагае, Сургуте и Когалыме.
- Лейбл приносит извинения за доставленные неудобства своим слушателям, - сообщается на официальной странице в Instagram Элвина Грея.
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