Казань попала в топ-5 популярных российских городов для отдыха с детьми на осенние каникулы

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-26T12:29:24+03:00

В список также попали Сочи, Ялта и Кисловодск

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Как выяснили специалисты ресурса Tvil.ru, согласно бронированию гостиничных номеров, квартир и домов, столица Татарстана вошла в топ-5 популярных российских городов для отдыха с детьми на осенние каникулы - с 27 октября по 5 ноября.

Так, в Казани в среднем туристы хотят провести 3-4 дня и потратить на проживание 2 тысячи рублей в сутки.

В список также вошли Сочи, Ялта, Санкт-Петербург и Кисловодск.

Так, в Сочи бронируют в жилье среднем на 10 ночей, на проживание туристы готовы потратить 1,9 тысячу рублей, в Ялте семейные путешественники планируют пробыть 8 ночей и заплатить за жилье 2,2 тысячи рублей. В свою очередь в Санкт-Петербурге туристы планируют остановиться в среднем на 4 ночи, заплатив за апартаменты 2,1 тысячи рублей за сутки. В итоге самым дешевым вариантом оказался Кисловодск с 1,4 тысячами рублей за жилье и отпуском на 7 ночей.

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