В Казани во время ссоры зарезали 28-летнего молодого человека
В ночь на 26 сентября в Московском районе столицы Татарстана произошло убийство 28-летнего молодого человека.
По предварительным данным, во дворе жилого дома поссорилась компания молодых людей. Житель Казани из дома неподалеку, схватился за нож и нанес несколько ножевых ранений 28-летнему гастарбайтеру. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия еще до приезда врачей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Назначены необходимые экспертизы.
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