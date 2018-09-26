В Казани во время ссоры зарезали 28-летнего молодого человека

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-26T15:51:27+03:00

Молодой человек скончался на месте происшествия еще до приезда врачей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В ночь на 26 сентября в Московском районе столицы Татарстана произошло убийство 28-летнего молодого человека.

По предварительным данным, во дворе жилого дома поссорилась компания молодых людей. Житель Казани из дома неподалеку, схватился за нож и нанес несколько ножевых ранений 28-летнему гастарбайтеру. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия еще до приезда врачей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Назначены необходимые экспертизы.

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