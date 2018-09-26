В Чебоксарах из-за гибели рабочего на стройке кадетского корпуса возбудили уголовное дело
Следсвтенный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Речь идет о ЧП, которое произошло 7 июля в Чебоксарах во время строительства Чувашского кадетского корпуса. Там в результате нарушения правил безопасности во время выгрузки грунта из автомобиля КамАЗ погиб его 49-летний водитель.
Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление лиц, ответственных за произошедшее, всех его обстоятельств, причин и условий, этому способствовавших, и их устранению. Назначены сложные судебные экспертизы.
Но это еще не все. В ходе мониторинга СМИ выявлены сведения о возможных нарушениях действующего законодательства об образовании и со стороны руководства Чувашского кадетского корпуса. Все эти сведения направлены в прокуратуру республики.
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