В Чебоксарах из-за гибели рабочего на стройке кадетского корпуса возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:03 2018-09-26T18:03:25+03:00

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Следсвтенный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Речь идет о ЧП, которое произошло 7 июля в Чебоксарах во время строительства Чувашского кадетского корпуса. Там в результате нарушения правил безопасности во время выгрузки грунта из автомобиля КамАЗ погиб его 49-летний водитель.

Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление лиц, ответственных за произошедшее, всех его обстоятельств, причин и условий, этому способствовавших, и их устранению. Назначены сложные судебные экспертизы.

Но это еще не все. В ходе мониторинга СМИ выявлены сведения о возможных нарушениях действующего законодательства об образовании и со стороны руководства Чувашского кадетского корпуса. Все эти сведения направлены в прокуратуру республики.

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