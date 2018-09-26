29 сентября на День памяти в Набережных Челнах запустят автобусы до кладбищ

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-26T11:35:44+03:00

Они будут курсировать с 7.00

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В эту субботу, 29 сентября, на День памяти власти Набережных Челнов решили для горожан запустить автобусы до кладбищ. Это будет сделано, чтобы люди смогли в этот день навестить могилы родных и привести их в порядок.

Итак, автобусы выйдут в рейс с 7.00 и будут курсировать до 15.00 по всем городским проспектам. Так, транспорт отправляется с остановок «Пединститут», «Орловское кольцо» и «Океан».

- «Горкоммунхоз» в течение недели проводят подготовительные работы по очистке кладбищ. Желающим будут предоставлены необходимые инструменты, мешки и вода, - в свою очередь сообщают в управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

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