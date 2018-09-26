В Казани супруги-пенсионеры погибли во время пожара: по одной из версий, причина трагедии соседский окурок
25 сентября в 21.46 в столице Татарстана в девятиэтажном доме на улице Сыртлановой загорелся балкон однокомнатной квартиры.
К приезду пожарных общая площадь возгорания составила уже 15 квадратных метров.
- В ходе тушения пожара обнаружено тело 80-летнего пенсионера, - сообщили в МЧС Татарстана. - Его 81-летнюю супругу позже обнаружили сотрудники пожарной охраны, и передали медикам.
Пожилая женщина находилась в бессознательном состоянии, но, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. По факту данного происшествия начата доследственная проверка.
По одной из версий, житель верхнего этажа курил на балконе, и сбросил вниз непотушенный окурок. Тот попал на балкон четы пенсионеров из-за чего и начался пожар.
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В Казани супруги-пенсионеры погибли во время пожара.соцсети
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