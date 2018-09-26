В Казани супруги-пенсионеры погибли во время пожара: по одной из версий, причина трагедии соседский окурок

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-26T12:00:05+03:00

Пожар бушевал на площади 15 квадратных метров Фото: Из материалов пресс-службы

Возгорание началось на балконе их квартиры [видео]

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25 сентября в 21.46 в столице Татарстана в девятиэтажном доме на улице Сыртлановой загорелся балкон однокомнатной квартиры.

К приезду пожарных общая площадь возгорания составила уже 15 квадратных метров.

- В ходе тушения пожара обнаружено тело 80-летнего пенсионера, - сообщили в МЧС Татарстана. - Его 81-летнюю супругу позже обнаружили сотрудники пожарной охраны, и передали медикам.

Пожилая женщина находилась в бессознательном состоянии, но, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. По факту данного происшествия начата доследственная проверка.

По одной из версий, житель верхнего этажа курил на балконе, и сбросил вниз непотушенный окурок. Тот попал на балкон четы пенсионеров из-за чего и начался пожар.

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