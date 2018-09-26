В Татарстане во время сбора грибов заблудилась женщина

СЕГОДНЯ 10:37 2018-09-26T10:37:38+03:00

Женщина потерялась в лесу во время сбора грибов Фото: Из материалов пресс-службы

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В службу 112 во вторник, 25 сентября, позвонили родный 41-летней жительницы Заинского района республики. Они рассказали, что родственница отправилась в лес собирать грибы еще 24 сентября, и с тех пор ее нет. В лес она зашла в районе села Алексеевка.

На место поиска отправились спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда ПРПСО. К сожалению, сразу отыскать заблудившуюся нее удалось.

- Поиск будет продолжен спасателями ЗПСО №6 города Набережные Челны, - сообщили в МЧС Татарстана.

Сотрудники ведомства просят жителей республики быть внимательными при походах в лес, брать с собой телефоны и не собирать грибы с незнакомых местностях, всегда сообщать родным, куда отправляются и во сколько планируют вернуться. Это поможет незамедлительно организовать поисковые мероприятия.

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