2018-09-26T10:37:38+03:00
Происшествия

В Татарстане во время сбора грибов заблудилась женщина

Жительницу Заинского района разыскивают вторые сутки
Лика ИСАЕВА
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Женщина потерялась в лесу во время сбора грибовЖенщина потерялась в лесу во время сбора грибовФото: Из материалов пресс-службы
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В службу 112 во вторник, 25 сентября, позвонили родный 41-летней жительницы Заинского района республики. Они рассказали, что родственница отправилась в лес собирать грибы еще 24 сентября, и с тех пор ее нет. В лес она зашла в районе села Алексеевка.

На место поиска отправились спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда ПРПСО. К сожалению, сразу отыскать заблудившуюся нее удалось.

- Поиск будет продолжен спасателями ЗПСО №6 города Набережные Челны, - сообщили в МЧС Татарстана.

Сотрудники ведомства просят жителей республики быть внимательными при походах в лес, брать с собой телефоны и не собирать грибы с незнакомых местностях, всегда сообщать родным, куда отправляются и во сколько планируют вернуться. Это поможет незамедлительно организовать поисковые мероприятия.

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