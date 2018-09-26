В Казани сотрудница банка подозревается в хищении 220 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-26T10:25:19+03:00

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Некоторое время назад в полицию обратилась служба безопасности одного из банков столицы Татарстана. Там в офисе на улице Чуйкова обнаружилась недостача 220 тысяч рублей. Произошла она за длительный период - с апреля по июль.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленника нашли быстро. Им оказалась 28-летняя сотрудница банка, которая во время закладки купют в банкомат умудрилась присваивать себе деньги и позже тратила их на свои нужды.

Девушку задержали, вину свою она признала полностью.

- В настоящее время дознание по данному факту продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД Казани. - В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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