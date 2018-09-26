Пьяный водитель в Чебоксарах сбил восьмиклассницу

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-26T10:17:32+03:00

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24 сентября в 16 часов утра недалеко от деревни Вурманкасы Вурнарского района Чувашии водитель Lada XRay не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил наезд на школьницу. 14-летняя девочка была доставлена в больницу с серьезными травмами.

Чуть позже выяснилось, что автовладелец был пьян.

- Примечательно, что с начала года в отношении 49-летнего местного жителя инспекторы ДПС составили 20 административных протоколов за превышение скоростного режима, - сообщает пресс-служба МВД по республике.

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